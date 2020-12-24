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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:05

- Значит такс, наш запланированный маркетинговый бюджет уже подходит к концу! Что делать?
- Покроем из бюджета за 2021-й, недолго осталось ведь.
- Наш бюджет именно за следующий год заканчивается уже сейчас!
...
- Тогда давайте продлим кешбек-программу 21-го года на 22й...
- Ну такое.
- ...А ежемесячный кешбек будем высылать "до 16-го" пуш-кодами, которые нужно ввести до конца дня!
- ГЕНИАЛЬНО! Тогда может даже вложимся в остаток бюджета на это + таблетки валидола службе поддержки! Так и делаем с)
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Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:08

  larnic написав:
  omb написав:larnic я получаю смс и все было четко

Я тоже получала смс раньше....
Но ссылку на акцию кешбек 600грн за 60 оплат они рассылали только пушем.
И мне очевыгода доказывала,что по условиям акции мне надо было настроить пуши, а если я этого не сделала- они не виноваты, и повторно они не будут отправлять, ни пушем, ни смс-ками. Рассылка была ОДИН раз 22 декабря пушем.
А если до этого вы не пользовались мобильным приложением, и раньше все отлично приходило смс-ками - ничего слышать не хотела..
Поэтому хочу настроить эти пуши и не знаю как это сделать, что не пропустить его.

Мне акция пришла в смс. Пуши настроены. Не было ключа ни в смс ни в пушах. Жалобу оставила ещё 22/12 на горячей Укрсиба, так как Очевыгода в чате не отвечает ни 22, ни 23, ни сегодня...
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:32

    что с пушами на 1К за 90 марковок?
    Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
    https://forum.finance.ua/topic231603.html
    uaprofi
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 01:18

      uaprofi написав:что с пушами на 1К за 90 марковок?

    Дата, коли їх нвхто не помітив, буде онолошена пізніше.
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
    klug
     
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