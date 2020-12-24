larnic написав:

omb написав: larnic я получаю смс и все было четко я получаю смс и все было четко

ОДИН раз 22 декабря пушем

Я тоже получала смс....Но ссылку на акцию кешбек 600грн за 60 оплат они рассылали только пушем.И мне очевыгода доказывала,что по условиям акции мне надо было настроить пуши, а если я этого не сделала- они не виноваты, и повторно они не будут отправлять, ни пушем, ни смс-ками. Рассылка былаА если до этого вы не пользовались мобильным приложением, и раньше все отлично приходило смс-ками - ничего слышать не хотела..Поэтому хочу настроить эти пуши и не знаю как это сделать, что не пропустить его.