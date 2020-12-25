reef написав:Flamingo написав:
Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого
Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке, деньги на мобильный будут зачислены в течение 20 дней (?).
Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.
5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції.