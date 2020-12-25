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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1326132713281329 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 180 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 252 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 131 Всього голосів : 984 Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:29 reef написав: Flamingo написав: Spring написав: Очевыгода в чате не отвечает ни 22, ни 23, ни сегодня... Очевыгода в чате не отвечает ни 22, ни 23, ни сегодня...

Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого

Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке, деньги на мобильный будут зачислены в течение 20 дней (?). Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке,

Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.



5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB

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