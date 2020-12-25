Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:06

Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего. Плюс у Моно сразу списывается по курсу доллара, который видно в приложении на момент списания, и больше нет никаких пересчетов (часто банки потом пересчитывают на курс на момент списания, тот, который будет дня через 3 примерно).

На айхерб выбирайте лучше цены в долларах, и оплата в долларах, по курсу Моно с гривневой карты выходит дешевле, чем выбирать гривну. Айхерб цены в гривне показывает по курсу выше, чем у Моно.

Скорее всего Укрсиб пересчитал курс на день списания, он вырос, потому и списалось на 80 грн больше