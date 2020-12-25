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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:29

  reef написав:
  Flamingo написав:
  Spring написав:Очевыгода в чате не отвечает ни 22, ни 23, ни сегодня...

Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого

Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке, деньги на мобильный будут зачислены в течение 20 дней (?).

Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.

5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:43

    На днях оплатил покупку на сайте iHerb картой NewCard. Сумма к оплате была около 2500 грн. В сообщении от банка сумма указана верная, а со счета списало почти на 80 грн. больше. Это плата за конвертацию?
    Подскажите, какой картой платить в будущем, чтобы такого не было? Weekend от ТАСа подойдет?
    Anadonta
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:04

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      Anadonta написав:Это плата за конвертацию?

    По New Card нет платы за конвертацию. Есть плохой курс, есть отдельный курс блокировки (но если уже была проводка, то он не при чем) и есть изменения курса между блокировкой и проводкой. Ну и плюс если выбирать оплату на сайте в гривнах, то будет еще и двойная конвертация.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:06

    Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего. Плюс у Моно сразу списывается по курсу доллара, который видно в приложении на момент списания, и больше нет никаких пересчетов (часто банки потом пересчитывают на курс на момент списания, тот, который будет дня через 3 примерно).
    На айхерб выбирайте лучше цены в долларах, и оплата в долларах, по курсу Моно с гривневой карты выходит дешевле, чем выбирать гривну. Айхерб цены в гривне показывает по курсу выше, чем у Моно.
    Скорее всего Укрсиб пересчитал курс на день списания, он вырос, потому и списалось на 80 грн больше
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

        Anadonta написав:Weekend от ТАСа подойдет?

      Если оплата в долларах - я бы платил с долларовой Вики
      mustbe
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:14

      Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

        Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.

      а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет
      КБ за открытие карты
      • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
      • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
      • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
      • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
      • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
      *оформляется через вайбер
      wtf
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:14

        mustbe написав:
        Anadonta написав:Weekend от ТАСа подойдет?

      Если оплата в долларах - я бы платил с долларовой Вики


      Имеется ввиду просто с Вики? Или сначала нужно купить через TAS2U доллары и только потом совершать оплату?
      Anadonta
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:24

        Anadonta написав:
        mustbe написав:Если оплата в долларах - я бы платил с долларовой Вики

      Имеется ввиду просто с Вики? Или сначала нужно купить через TAS2U доллары и только потом совершать оплату?

      Я ж написал - с долларовой Вики. То есть - эти доллары сначала нужно купить.
      Всегда стараюсь платить в валюте транзакции, не люблю заморочки с конвертацией.
      Вика для этого подходит почти идеально: есть USD, GBP, EUR.
      Ну, и UAH для остальной экзотики
      mustbe
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:27

      mustbe

      Премного благодарен!
      Anadonta
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:35

      Anadonta ну ок, списало на 80 грн больше, но вы ж и кешбека получите 125 грн + вам не повезло, что курс рос
      Кешбечные карты!
      1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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      Вопросы - в личку!
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