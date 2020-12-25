Spring написав:Очевыгода в чате не отвечает ни 22, ни 23, ни сегодня...
Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого
Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке, деньги на мобильный будут зачислены в течение 20 дней (?).
Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.
5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
На днях оплатил покупку на сайте iHerb картой NewCard. Сумма к оплате была около 2500 грн. В сообщении от банка сумма указана верная, а со счета списало почти на 80 грн. больше. Это плата за конвертацию? Подскажите, какой картой платить в будущем, чтобы такого не было? Weekend от ТАСа подойдет?
По New Card нет платы за конвертацию. Есть плохой курс, есть отдельный курс блокировки (но если уже была проводка, то он не при чем) и есть изменения курса между блокировкой и проводкой. Ну и плюс если выбирать оплату на сайте в гривнах, то будет еще и двойная конвертация.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего. Плюс у Моно сразу списывается по курсу доллара, который видно в приложении на момент списания, и больше нет никаких пересчетов (часто банки потом пересчитывают на курс на момент списания, тот, который будет дня через 3 примерно). На айхерб выбирайте лучше цены в долларах, и оплата в долларах, по курсу Моно с гривневой карты выходит дешевле, чем выбирать гривну. Айхерб цены в гривне показывает по курсу выше, чем у Моно. Скорее всего Укрсиб пересчитал курс на день списания, он вырос, потому и списалось на 80 грн больше
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
mustbe написав:Если оплата в долларах - я бы платил с долларовой Вики
Имеется ввиду просто с Вики? Или сначала нужно купить через TAS2U доллары и только потом совершать оплату?
Я ж написал - с долларовой Вики. То есть - эти доллары сначала нужно купить. Всегда стараюсь платить в валюте транзакции, не люблю заморочки с конвертацией. Вика для этого подходит почти идеально: есть USD, GBP, EUR. Ну, и UAH для остальной экзотики