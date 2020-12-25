Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.
а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет
Для доллара и евро у monobank не важно какая карта. Списываться будет по курсу на момент оплаты без каких-либо дополнительных комиссий. Но Spring имел(а) в виду, что при оплате картой monobank до определенной суммы не будет потерь на двойной конвертации. Для iHerb это особой роли не играет, поскольку там в любом случае для выставления счета нужно выбирать доллар, чтобы не терять лишнего, а, например, при оплате билетов Wizzair это будет заметно.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.
а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет
Платила Моно гривневой мастеркард, выбирала оплату в долларах, ничего за конвертацию до 100 долларов не взимали
При такой схеме monobank не будет ничего дополнительно взымать при оплате на любую сумму. Дополнительная комиссия может возникать, если выбирать оплату в гривнах. Вот тогда в зависимости от суммы monobank либо везмет расходы по двойной конвертации на себя, либо возмет из с Вас.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)