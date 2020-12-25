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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1327132813291330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:25

  wtf написав:
  Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.

а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет

Для доллара и евро у monobank не важно какая карта. Списываться будет по курсу на момент оплаты без каких-либо дополнительных комиссий. Но Spring имел(а) в виду, что при оплате картой monobank до определенной суммы не будет потерь на двойной конвертации. Для iHerb это особой роли не играет, поскольку там в любом случае для выставления счета нужно выбирать доллар, чтобы не терять лишнего, а, например, при оплате билетов Wizzair это будет заметно.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:04

  wtf написав:
  Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.

а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет

Платила Моно гривневой мастеркард, выбирала оплату в долларах, ничего за конвертацию до 100 долларов не взимали
Плюс при оплате в Моно Айхерб это продукты, будет 2% кешбека как за продукты.
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09

      Spring написав:
      wtf написав:
      Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.

    а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет

    Платила Моно гривневой мастеркард, выбирала оплату в долларах, ничего за конвертацию до 100 долларов не взимали

    При такой схеме monobank не будет ничего дополнительно взымать при оплате на любую сумму. Дополнительная комиссия может возникать, если выбирать оплату в гривнах. Вот тогда в зависимости от суммы monobank либо везмет расходы по двойной конвертации на себя, либо возмет из с Вас.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:22

      omb написав:larnic чтобы приходил пуш, надо установить мобприложение и чтобы всегда был инет + старинформ и еще желательно раз или два заходить вдень в приложение...для надежности

    У меня мобильное приложение с мая установлено. Пуши включены + интернет есть всегда (параллельно включен мобильный для страховки + домашний роутер).
    Но мне ничего не пришло.

    А сейчас поддержка Укрсиба включает дурака, хотя работники "Очевыгоды" сказали, что моя заявка принята, и меня включили в список тех, кому не прислали ключ-код.
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:24

      Spring написав:Очевыгода в чате сейчас на сообщение от 22/12 ответила, что свяжется с банком о ситуации и обязательно мне сообщат результат.

    Мне то же самое сказали по телефону.
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:25

      Кащей написав:интересно, перезвонили ли кому-нибудь из тех, кто звонил с финансового номера?

    Мне перезванивали и на финансовый, и на городской с Очевыгоды. Толку правда пока ноль.
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:36

    колеги, що чувати за 1000-ку за листопад
    аль іщо рана :?:
    +50грн !
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    greenozon
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:50

      greenozon написав:колеги, що чувати за 1000-ку за листопад
    аль іщо рана :?:

    Пока рано. Потом будет поздно :mrgreen:
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