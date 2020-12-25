Flamingo написав:

Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого