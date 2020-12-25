Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.
а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет
Для доллара и евро у monobank не важно какая карта. Списываться будет по курсу на момент оплаты без каких-либо дополнительных комиссий. Но Spring имел(а) в виду, что при оплате картой monobank до определенной суммы не будет потерь на двойной конвертации. Для iHerb это особой роли не играет, поскольку там в любом случае для выставления счета нужно выбирать доллар, чтобы не терять лишнего, а, например, при оплате билетов Wizzair это будет заметно.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Spring написав:Платите моно, они на сумме до 100 долларов не берут за конвертацию ничего.
а если карта мастеркард? всеравно конвертация доллар-евро будет
Платила Моно гривневой мастеркард, выбирала оплату в долларах, ничего за конвертацию до 100 долларов не взимали
При такой схеме monobank не будет ничего дополнительно взымать при оплате на любую сумму. Дополнительная комиссия может возникать, если выбирать оплату в гривнах. Вот тогда в зависимости от суммы monobank либо везмет расходы по двойной конвертации на себя, либо возмет из с Вас.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Flamingo написав:Справедливости ради - позавчера мне позвонила сама поддержка Очевыгоды: "Мы видим, что Вы вчера звонили, но недозвонились - какой у вас был вопрос?" Я звонил не с фин номера и вопрос касался пушей даже не по мне, а по акку моей супруги. Т.к. 22го около 19:30 таки код из пуша ввести удалось и проблема как бы была закрыта то поблагодарил за звонок. Но сам факт перезвона - приятно удивил. Хотя 23го толку от него уже не было бы никакого
Мне тоже позвонили вчера, трубку взяла жена (она была в общих чертах в курсе): сказали, что видим, Вы нам звонили (я звонил в пол-первого ночи с 22-го на 23-е), у Вас всё в порядке, деньги на мобильный будут зачислены в течение 20 дней (?).
Может быть имелось в виду по мобильному номеру? В чате поддержка Укрсиба ответила, что деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней вместе с теми, кто ввел ключ. Куда не указали, но раньше всегда было на карту, и в условиях акции ничего о деньгах на мобильный нет, вознаграждение - кешбек.
5.1. В якості Подарунка Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду кешбек, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції.
У меня не получилось ввести код на Кешбек, поэтому я выбрал "Пополнить мобильный", а там по условиям было пополнение в течение 4 дней.
Anadonta написав:На днях оплатил покупку на сайте iHerb картой NewCard. Сумма к оплате была около 2500 грн. В сообщении от банка сумма указана верная, а со счета списало почти на 80 грн. больше. Это плата за конвертацию? Подскажите, какой картой платить в будущем, чтобы такого не было? Weekend от ТАСа подойдет?
В УкрСибе плохой курс конвертации, а при блокировке курс ещё минимум на 20 коп выше. Обычно на такой конвертации теряется примерно 2%, чем если бы Вы в этот день купили валюту и заплатили с валютной карты. Но за счёт КБ Вы получаете + 3%. Но если произойдёт возврат платежа, то Вы теряете дважды.