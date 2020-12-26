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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:10
greenozon написав:
колеги, що чувати за 1000-ку за листопад
аль іщо рана
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:27
Вкладчик1234 ждемс, думаю на следующей неделе все будет
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:11
Кому-то уже пришло пополнение на телефон?
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ishvara
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Додано: Нед 27 гру, 2020 06:27
ishvara написав:
Кому-то уже пришло пополнение на телефон?
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