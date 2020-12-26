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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:10

  greenozon написав:колеги, що чувати за 1000-ку за листопад
аль іщо рана :?:

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:27

Вкладчик1234 ждемс, думаю на следующей неделе все будет
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Кому-то уже пришло пополнение на телефон?
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 06:27

  ishvara написав:Кому-то уже пришло пополнение на телефон?

Выходной день, молодой человек!
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Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".

У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
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