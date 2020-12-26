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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:10
greenozon написав:
колеги, що чувати за 1000-ку за листопад
аль іщо рана
Тоже волнует этот вопрос
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:27
Вкладчик1234 ждемс, думаю на следующей неделе все будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:11
Кому-то уже пришло пополнение на телефон?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 06:27
ishvara написав:
Кому-то уже пришло пополнение на телефон?
Выходной день, молодой человек!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:31
Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".
У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:33
Искатель написав:
Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".
У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
Бывает. Это глючит сильпо (или восток, хз, кто это обслуживает?)
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...
Переходь на темний бік за карткою Моно
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:02
Искатель я бы на кассу пошел
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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