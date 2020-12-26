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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 15:58
New card
Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:10
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:27
Вкладчик1234 ждемс, думаю на следующей неделе все будет
Кешбечные карты!
Додано: Нед 27 гру, 2020 06:27
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:31
Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".
У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:33
Бывает. Это глючит сильпо (или восток, хз, кто это обслуживает?)
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:02
Искатель я бы на кассу пошел
Кешбечные карты!
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:10
ну конечно была, и не раз
делать ничего: даже есть устроитесь главным прогером в Сильпо и все там переделаете (хотя не факт что и так все ок), все равно остаются каналы связи, поэтому оплата додатком - негарантирована
иногда попадает одна конкретная касса, иногда не одна (может и все, но больше одной не проверял)
чуСед нет: терминалы каждый на своем канале, а додаток - дерг один экваеровский, Сильпо большой: не делать покупки в начале месяца и в пробки
поэтому ГуглПей с альтернативой - наше все, ситуации, когда еще и терминал не работает - ооочень редки
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