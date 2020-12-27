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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 17:23
Искатель написав:
Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".
У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
В мене таке було вчора. Вимкнув і ввімкнув додаток, вибрав іншу карту і оплата пройшла. Але 100 % що саме це допомогло не дам...
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:08
omb написав:Искатель
я бы на кассу пошел
На кассе сегодня тоже не прошел додаток.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28
rollo qr-код не сканировался?!
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:27
yozh1717 написав:
Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)
Привлекайте родственников. Иначе никак.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:36
yozh1717 написав:
Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)
Отказаться от з/п в Сибасе, перевести её в др. банк.
Или закрыть все щита в Сибасе, через 45 дн получить ТуцКард, а затем открыть з/п-счет.
Готовьтесь просидеть 2 мес без з/п
Ваащето, просветлённые менагеры могут и сразу после закрытия всех щитофф открыть ТуцКард. А на сл. день переоткроите и зарплатку.
Дерзайте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:39
kreuz написав:
У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...
Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК чи чекаємо офіційного підтвердження цих слухів?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:43
viewtopic.php?p=5112855#p5112855
yozh1717 написав:
Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:43
KVV написав:
до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК
Будем использовать акаунты, по которым "акция" еще не закончилась.
Бабушки и дедушки будут довольны.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:26
KVV написав: kreuz написав:
У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...
Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК чи чекаємо офіційного підтвердження цих слухів?
У мну алгоритм такой - получить сегодня у персмена подтверждение или опровержение пролонгации программы кишмиша и в зависимости от его ответа или набить или переоткрыть и набить. Терциум нон датум. Как-то так
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:42
Персмен стверджує що продовжили кб програму,в програмі є інформація,але смс повідомлення чи іншого повідомлення немає. Якось так
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