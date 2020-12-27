RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:23

  Искатель написав:Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".

У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...


В мене таке було вчора. Вимкнув і ввімкнув додаток, вибрав іншу карту і оплата пройшла. Але 100 % що саме це допомогло не дам...
Sirchyk
 
Повідомлень: 137
З нами з: 17.03.12
Подякував: 315 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:08

  omb написав:Искатель я бы на кассу пошел

На кассе сегодня тоже не прошел додаток.
rollo
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:28

rollo qr-код не сканировался?!
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  yozh1717 написав:Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)

Привлекайте родственников. Иначе никак.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:36

  yozh1717 написав:Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)

Отказаться от з/п в Сибасе, перевести её в др. банк.
Или закрыть все щита в Сибасе, через 45 дн получить ТуцКард, а затем открыть з/п-счет.
Готовьтесь просидеть 2 мес без з/п :P
Ваащето, просветлённые менагеры могут и сразу после закрытия всех щитофф открыть ТуцКард. А на сл. день переоткроите и зарплатку.
Дерзайте 8) :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33309
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2637 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:39

  kreuz написав:У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...

Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК чи чекаємо офіційного підтвердження цих слухів?
KVV
 
Повідомлень: 648
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:43

  yozh1717 написав:Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)

viewtopic.php?p=5112855#p5112855
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 18.08.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК

Будем использовать акаунты, по которым "акция" еще не закончилась.
Бабушки и дедушки будут довольны.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:26

  KVV написав:
  kreuz написав:У чаті додатку кажуть таке про КБ: подовжили до 31.01.2022. Іншому клієнту +1 рік від дати відкриття. Принаймні, покази збігаються хоча б у тому, що точно подовжили...

Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК чи чекаємо офіційного підтвердження цих слухів?

У мну алгоритм такой - получить сегодня у персмена подтверждение или опровержение пролонгации программы кишмиша и в зависимости от его ответа или набить или переоткрыть и набить. Терциум нон датум. Как-то так ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5394
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:42

Персмен стверджує що продовжили кб програму,в програмі є інформація,але смс повідомлення чи іншого повідомлення немає. Якось так
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 581
З нами з: 16.10.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1330133113321333>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.