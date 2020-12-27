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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду :D
А там уже и инфа подтянется точная.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:15

  Искатель написав:Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".

У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...

Вчера так же не выдало варианта оплаты додатком. Кассир перезапустила терминал - не помогло, прошел на др.кассу - та же ситуация, при чем карта лояльности QR кодом "проходит". Додаток перезапускал, при переводе ползунка "оплата карткою" на "не використовувати картку" QR код изменялся на более простой. Кассиры предполагали, что додаток не оновився, проверял прямо в магазине, обновлений не было.
У клиента не задолго передо мной, по словам кассира, такая возможность была доступна.
Оставил заявку на проблему на ГЛ Сильпо.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:21

  MASolomko написав:
  KVV написав:Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду :D
А там уже и инфа подтянется точная.

Я таки уточнил у персмена - он специально по базе пробил именно мою карту и подтвердил, что конкретно по моему нью-карду на сегодня по прежнему действует кэшбек (открывалась в ноябре 2019). Так что я набиваю ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:41

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  KVV написав:Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду :D
А там уже и инфа подтянется точная.

Я таки уточнил у персмена - он специально по базе пробил именно мою карту и подтвердил, что конкретно по моему нью-карду на сегодня по прежнему действует кэшбек (открывалась в ноябре 2019). Так что я набиваю ;)

А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Нет. Не спрашивал. Надеюсь будет в ближайшее время смс-рассылка - там этот момент прояснят. В прошлом январе было именно так - писалась именно дата по моей карте. В любом случае до ноября еще время есть - если что узнаем "на марше"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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