После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду
А там уже и инфа подтянется точная.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду
А там уже и инфа подтянется точная.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:15
Вчера так же не выдало варианта оплаты додатком. Кассир перезапустила терминал - не помогло, прошел на др.кассу - та же ситуация, при чем карта лояльности QR кодом "проходит". Додаток перезапускал, при переводе ползунка "оплата карткою" на "не використовувати картку" QR код изменялся на более простой. Кассиры предполагали, что додаток не оновився, проверял прямо в магазине, обновлений не было.
У клиента не задолго передо мной, по словам кассира, такая возможность была доступна.
Оставил заявку на проблему на ГЛ Сильпо.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:21
Я таки уточнил у персмена - он специально по базе пробил именно мою карту и подтвердил, что конкретно по моему нью-карду на сегодня по прежнему действует кэшбек (открывалась в ноябре 2019). Так что я набиваю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:41
А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет. Не спрашивал. Надеюсь будет в ближайшее время смс-рассылка - там этот момент прояснят. В прошлом январе было именно так - писалась именно дата по моей карте. В любом случае до ноября еще время есть - если что узнаем "на марше"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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