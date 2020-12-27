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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:54
KVV написав:
Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду
А там уже и инфа подтянется точная.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:15
Искатель написав:
Сегодня не удалось расплатиться в "Сильпо" додатком.
Карту сосканировал, а при выборе варианта оплаты - вообще не выдало вариант "Оплата додатком".
У кого-нибудь была подобная проблема и что делать? Попробовал несколько раз на одной самокассе, потом на другой, в результате заплатил Б5 Тасиным...
Вчера так же не выдало варианта оплаты додатком. Кассир перезапустила терминал - не помогло, прошел на др.кассу - та же ситуация, при чем карта лояльности QR кодом "проходит". Додаток перезапускал, при переводе ползунка "оплата карткою" на "не використовувати картку" QR код изменялся на более простой. Кассиры предполагали, что додаток не оновився, проверял прямо в магазине, обновлений не было.
У клиента не задолго передо мной, по словам кассира, такая возможность была доступна.
Оставил заявку на проблему на ГЛ Сильпо.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:21
MASolomko написав: KVV написав:
Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду
А там уже и инфа подтянется точная.
Я таки уточнил у персмена - он специально по базе пробил именно мою карту и подтвердил, что конкретно по моему нью-карду на сегодня по прежнему действует кэшбек (открывалась в ноябре 2019). Так что я набиваю
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:33
clientage написав: yozh1717 написав:
Для существующих клиентов (зп) нет никакого способа получить условия New card?)
Отказаться от з/п в Сибасе, перевести её в др. банк.
Или закрыть все щита в Сибасе, через 45 дн получить ТуцКард, а затем открыть з/п-счет.
Готовьтесь просидеть 2 мес без з/п
Ваащето, просветлённые менагеры могут и сразу после закрытия всех щитофф открыть ТуцКард. А на сл. день переоткроите и зарплатку.
Дерзайте
Бухи холдинга на 30к человек, охотно меняют банки людишкам, ага.
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yozh1717
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:41
Flamingo написав: MASolomko написав: KVV написав:
Питання до існуючих клієнтів, які не перевідкривали картку - будете набивати 10ку в грудні по НК..?
После всех слухов в этой ветке решил всё-таки тестовую онлайн-оплату сделать. Всё равно квестовые кешбеки жду
А там уже и инфа подтянется точная.
Я таки уточнил у персмена - он специально по базе пробил именно мою карту и подтвердил, что конкретно по моему нью-карду на сегодня по прежнему действует кэшбек (открывалась в ноябре 2019). Так что я набиваю
А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47
kreuz написав:
А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Нет. Не спрашивал. Надеюсь будет в ближайшее время смс-рассылка - там этот момент прояснят. В прошлом январе было именно так - писалась именно дата по моей карте. В любом случае до ноября еще время есть - если что узнаем "на марше"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:56
Flamingo написав: kreuz написав:
А строк Ви в нього не питали? +1 рік від дати відкриття чи просто до 31.01.2022?
Нет. Не спрашивал. Надеюсь будет в ближайшее время смс-рассылка - там этот момент прояснят. В прошлом январе было именно так - писалась именно дата по моей карте. В любом случае до ноября еще время есть - если что узнаем "на марше"
Мене бентежить не сам строк, а різний підхід до різних клієнтів, що демострує вірогідну відсутність офіційних роз'яснень, коли кожен хотлайнер видає свою власну думку стосовно Вас, мене або іншого клієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:14
kreuz надеюсь очухаются в январе и всем все сообщат
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:30
Действие кешбека по нью кард закончилось в октябре. Сейчас на горячей также подтвердили, что кешбек действует до 31/01/22
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:50
А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?
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