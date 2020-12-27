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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:56

  Ferlakur написав:А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?

Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:15

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?

Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу

Интересно персмен видит дату отключения и дату подключения кешбэка? Нужно будет у своего по одной учётке спросить. Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
Выходит 366 дней было,а не как в п.1.3 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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