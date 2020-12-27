Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:56
Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:15
Интересно персмен видит дату отключения и дату подключения кешбэка? Нужно будет у своего по одной учётке спросить. Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Выходит 366 дней было,а не как в п.1.3
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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