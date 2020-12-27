Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
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Додано: Пон 28 гру, 2020 10:56
Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:15
Интересно персмен видит дату отключения и дату подключения кешбэка? Нужно будет у своего по одной учётке спросить. Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Выходит 366 дней было,а не как в п.1.3
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:40
Тоже ответили, что программа кешбэка по одной из моих карт действует па 31.01.2022. Изменения по срокам действия кешбэка были внесены 19.12.2020
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:25
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:26
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:27
Мне тоже на одну учётку пришло 100 + 600, а на вторую нет ни 100 ни ключ-кода на 1000
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
600 + 100 зайшли парою
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