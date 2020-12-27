RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13321333133413351336>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:56

  Ferlakur написав:А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?

Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5395
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:15

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?

Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу

Интересно персмен видит дату отключения и дату подключения кешбэка? Нужно будет у своего по одной учётке спросить. Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:Судя по декабрьской выплате кешбэка за ноябрь выплатили чётко до даты когда истёк год с момента оформления карты.
Выходит 366 дней было,а не как в п.1.3 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 03.12.14
Подякував: 772 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:53

  omb написав:rollo qr-код не сканировался?!

Код сканировался. Оплата додатком не прошла с трех попыток.
Пришлось воспользоваться Б5.
rollo
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:40

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:А это точно продлили до 31.01.22 кешбек по старым картам, а не подключение новых к кешбечной программе?

Еще раз - мой персмен конкретно по моему ньюкарду, который открывался в ноябре 2019 подтвердил, что по состоянию на 9 часов утра сегодня он по прежнему подключен в кэшбек-программу

Тоже ответили, что программа кешбэка по одной из моих карт действует па 31.01.2022. Изменения по срокам действия кешбэка были внесены 19.12.2020
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.
rosstikf
 
Повідомлень: 75
З нами з: 25.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:25

  rosstikf написав:Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.


600+100 пришло...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:26

  rollo написав:
  omb написав:rollo qr-код не сканировался?!

Код сканировался. Оплата додатком не прошла с трех попыток.
Пришлось воспользоваться Б5.

Вы код сканируете до момента нажатия "Оплатить" или после?
Hit777
 
Повідомлень: 12
З нами з: 04.06.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:27

  jay2004 написав:
  rosstikf написав:Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.


600+100 пришло...

Мне тоже на одну учётку пришло 100 + 600, а на вторую нет ни 100 ни ключ-кода на 1000
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

600 + 100 зайшли парою
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 27.02.19
Подякував: 370 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 13321333133413351336>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, Ferlakur, IDAN, ingtrans, хуторянка і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.