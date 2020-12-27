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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35

Кому зашло 600-
вы 22 декабря успешно подтвердили ссылку на ключ-код
или бодались с горячкой/очевыгодой позже?
Пришла смс или пуш?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36

  rosstikf написав:Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.

Мені прийшло з формулюванням "за акцією Кожна трансакція важлива", тобто це не накопичувальний, хоча я вже і не пам'ятаю, що це за акція на сотку...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:38

600 по ноябрьской акции зашли, ключ по которым вводили 22/12?
Мне пока только 100 пришли..
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:39

    Зашли только 100 за накопительный. 300 ("300 за 30") так и не видно. Буду сегодня опять торбить "Очевыгоду".
    В чате Укрсиба написали:

    Доброе утро, ........! В таком случае, рекомендуем ожидать поступления сообщения с ключ-кодом. Дополнительно, со своей стороны, ранее отправили запрос для уточнения.
    Также, хотим обратить ваше внимание на то, что акцию проводит не только банк, в связи с чем могут возникать подобные недоразумения, которые мы готовы устранить, но для этого необходимо время.

    Интересно, а всем уже все пришли (600 и 300) или кому-то еще нет?
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:40

      klug написав:
      rosstikf написав:Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.

    Мені прийшло з формулюванням "за акцією Кожна трансакція важлива", тобто це не накопичувальний, хоча я вже і не пам'ятаю, що це за акція на сотку...

    Мне тоже пришло с этой формулировкой, но у меня были только 2 акции:
    - накопительный;
    - 300 грн за 30 транзакций.
    Из чего сделал вывод, что это за накопительный...
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:40

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    100 и 600 пришло, код на 600 не приходил , его активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря, по звонку.
    Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 28 гру, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:42

      Искатель написав:Интересно, а всем уже все пришли (600 и 300) или кому-то еще нет?


    мне только что пришло 100грн за накопительный счет
    по 600 грн ничего нет- очевыгода обещала разобраться отдельно, 22 декабря ничего не приходило.
    Так что жду под елочку подарка от Укрсибмороза...
    http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
    UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:43

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    вторая сотка за накопительный зашла по одному акку,но уже по ключу)) текст смс разный,ну то понятно.Попёрло! Может в казино пора? :roll: :lol:
    Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
    Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:44

      Ferlakur написав:100 и 600 пришло, код на 600 активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря.

    А куда пришло 600, на карточный счет или на пополнение мобильного?
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

      larnic написав:
      Искатель написав:Интересно, а всем уже все пришли (600 и 300) или кому-то еще нет?


    мне только что пришло 100грн за накопительный счет
    по 600 грн ничего нет- очевыгода обещала разобраться отдельно, 22 декабря ничего не приходило.
    Так что жду под елочку подарка от Укрсибмороза...

    У Вас та же ситуация, что и у меня. Надо группироваться (хотя я жду только 300 за 30).
    Искатель
     
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