Кому зашло 600-
вы 22 декабря успешно подтвердили ссылку на ключ-код
или бодались с горячкой/очевыгодой позже?
Пришла смс или пуш?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35
Кому зашло 600-
вы 22 декабря успешно подтвердили ссылку на ключ-код
или бодались с горячкой/очевыгодой позже?
Пришла смс или пуш?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:36
Мені прийшло з формулюванням "за акцією Кожна трансакція важлива", тобто це не накопичувальний, хоча я вже і не пам'ятаю, що це за акція на сотку...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:38
600 по ноябрьской акции зашли, ключ по которым вводили 22/12?
Мне пока только 100 пришли..
РЕФКИ
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:39
Зашли только 100 за накопительный. 300 ("300 за 30") так и не видно. Буду сегодня опять торбить "Очевыгоду".
В чате Укрсиба написали:
Интересно, а всем уже все пришли (600 и 300) или кому-то еще нет?
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:40
Мне тоже пришло с этой формулировкой, но у меня были только 2 акции:
- накопительный;
- 300 грн за 30 транзакций.
Из чего сделал вывод, что это за накопительный...
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
100 и 600 пришло, код на 600 не приходил , его активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря, по звонку.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 28 гру, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:42
мне только что пришло 100грн за накопительный счет
по 600 грн ничего нет- очевыгода обещала разобраться отдельно, 22 декабря ничего не приходило.
Так что жду под елочку подарка от Укрсибмороза...
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UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
вторая сотка за накопительный зашла по одному акку,но уже по ключу)) текст смс разный,ну то понятно.Попёрло! Может в казино пора?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:44
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
У Вас та же ситуация, что и у меня. Надо группироваться (хотя я жду только 300 за 30).
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