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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
Искатель написав: Ferlakur написав:
100 и 600 пришло, код на 600 активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря.
А куда пришло 600, на карточный счет или на пополнение мобильного?
На карточный.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
Мизантрóп
Для казино лучше было бы 90/1000
Клуб анонимных свинорылов
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47
Пришло и 100, и 600 пришло с одинаковым пояснением про каждую транзакцию. Код на 600 активировала 22 декабря. Код на 100 был активирован ещё 5 декабря. Оба пуши.
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