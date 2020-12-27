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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:100 и 600 пришло, код на 600 активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря.

А куда пришло 600, на карточный счет или на пополнение мобильного?

На карточный.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

Мизантрóп
Для казино лучше было бы 90/1000
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло и 100, и 600 пришло с одинаковым пояснением про каждую транзакцию. Код на 600 активировала 22 декабря. Код на 100 был активирован ещё 5 декабря. Оба пуши.
Gln_Vlrn
 
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