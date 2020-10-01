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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:100 и 600 пришло, код на 600 активировал оператор Очевыгоды ручками 22 декабря.

А куда пришло 600, на карточный счет или на пополнение мобильного?

На карточный.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

Мизантрóп
Для казино лучше было бы 90/1000
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Pater
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришло и 100, и 600 пришло с одинаковым пояснением про каждую транзакцию. Код на 600 активировала 22 декабря. Код на 100 был активирован ещё 5 декабря. Оба пуши.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:53

  Pater написав:Мизантрóп
Для казино лучше было бы 90/1000

я с 10/2020 у лягушатников 90/1000 не приглашался :twisted: ,но за 5 дней декабря Ахмет налил из ниоткуда и то больше,да и для примата отбора там удобнее :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:57

  velvet написав:
  jay2004 написав:
  rosstikf написав:Прийшло 100 грн за накопительний рахунок.


600+100 пришло...

Мне тоже на одну учётку пришло 100 + 600, а на вторую нет ни 100 ни ключ-кода на 1000

А мені прийшло 100 грн з описом "Кожна транзакція важлива", хоча це точно за накопичувальний, бо всі решта я вже отримав наче )) А от ключа на 1к за х90 досі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:19

kreuz
Пришли 100 грн на вторую учётку, а ключ-кода на 1000 нету и это напрягает,т.к. сроки одинаковые были у 600 за 60 и у 1000 за 90.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:46

600+100 пришло.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:15

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?

Только СЭПом и можно. Без комиссии.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:15

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно с Ньюкард перевести деньги на Альфовскую Ультра? Можно СЭПом? И как это будет, без комиссии?

Можно СЕПом, Укрсиб-онлайн комиссию за выходной СЕП не берет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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