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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:13
Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к
Кешбечные карты!
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:55
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:58
Перезвонили из "Очевыгоды":
"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.
Жду.
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:00
У меня такое мнение: кому что не пришло, звоните и доставайте их. Кто будет доставать, тому пришлют. Остальным простят
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:03
ага
Кешбечные карты!
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05
Так же только что был звонок с таким же текстом, только 600.
Укрсиб на горячей при этом удивлённо сказал, что ещё 20 рабочих дней не прошло, не было ещё выплат, ждите
РЕФКИ
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05
Да, мне тоже на Очевыгоде сказали,что я в списке есть,но начисление будет уже после Нового года.
Так что Укрсибмороз одним деткам под елку подарки раздает, а другим еще надо подождать-наверно плохо себя вели
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