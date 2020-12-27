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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:13

Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:55

  omb написав:Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к

Яка гранична дата виплати 1к? 1 грудня +25 робднів?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:58

Перезвонили из "Очевыгоды":

"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.

Жду.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:00

У меня такое мнение: кому что не пришло, звоните и доставайте их. Кто будет доставать, тому пришлют. Остальным простят :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:03

  tarasum написав:
  omb написав:Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к

Яка гранична дата виплати 1к? 1 грудня +25 робднів?
ага
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05

  Искатель написав:Перезвонили из "Очевыгоды":

"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.

Жду.

Так же только что был звонок с таким же текстом, только 600.
Укрсиб на горячей при этом удивлённо сказал, что ещё 20 рабочих дней не прошло, не было ещё выплат, ждите
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05

      Искатель написав:Перезвонили из "Очевыгоды":

    "По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.

    Жду.


    Да, мне тоже на Очевыгоде сказали,что я в списке есть,но начисление будет уже после Нового года.
    Так что Укрсибмороз одним деткам под елку подарки раздает, а другим еще надо подождать-наверно плохо себя вели :D
    http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
    UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
    larnic
     
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