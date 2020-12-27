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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:13
Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:55
omb написав:
Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к
Яка гранична дата виплати 1к? 1 грудня +25 робднів?
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tarasum
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:58
Перезвонили из "Очевыгоды":
"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.
Жду.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:00
У меня такое мнение: кому что не пришло, звоните и доставайте их. Кто будет доставать, тому пришлют. Остальным простят
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Искатель
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:03
tarasum написав: omb написав:
Тоже пришли 600..ждемс ключ на 1к
Яка гранична дата виплати 1к? 1 грудня +25 робднів?
ага
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05
Искатель написав:
Перезвонили из "Очевыгоды":
"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.
Жду.
Так же только что был звонок с таким же текстом, только 600.
Укрсиб на горячей при этом удивлённо сказал, что ещё 20 рабочих дней не прошло, не было ещё выплат, ждите
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:05
Искатель написав:
Перезвонили из "Очевыгоды":
"По вам принято положительное решение, Вам будет доначислен кешбэк, ожидайте..." Это по поводу непришедших 300 грн.
Жду.
Да, мне тоже на Очевыгоде сказали,что я в списке есть,но начисление будет уже после Нового года.
Так что Укрсибмороз
одним деткам под елку подарки раздает, а другим еще надо подождать-наверно плохо себя вели
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
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larnic
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:44
А кто-то подавал заявку на закрытие Накопительного? Мне через персменеджера сказали, что вместе с закрытием New Card и привязаным к ниму счетом закроется и Накопительный. По поводу продлении акции на кешбек, то сказала, что уже разослали доки на отделения, акция продлена до 31.01.2022 г.
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melkh
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:55
melkh написав:
По поводу продлении акции на кешбек, то сказала, что уже разослали доки на отделения, акция продлена до 31.01.2022 г.
Підтверджую. Персвумен також повідомила, що скоро інфа буде на сайті!
Відділення отримали витяги з наказу по Сібу.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:59
Hit777 написав: rollo написав: omb написав:rollo
qr-код не сканировался?!
Код сканировался. Оплата додатком не прошла с трех попыток.
Пришлось воспользоваться Б5.
Вы код сканируете до момента нажатия "Оплатить" или после?
Если имеется ввиду код с додатка, то, конечно, до момента нажатия "оплатить".
Сначала сканирование кода, проверка нужной карты для оплаты в додатке, сканирование товаров, потом "оплатить додадком".
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rollo
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