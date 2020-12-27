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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1335133613371338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:10

Вы код сканируете до момента нажатия "Оплатить" или после?[/quote]
Если имеется ввиду код с додатка, то, конечно, до момента нажатия "оплатить".
Сначала сканирование кода, проверка нужной карты для оплаты в додатке, сканирование товаров, потом "оплатить додадком".[/quote]

У меня такое возникало, не могу говорить с уверенностью о причине/последовательности.
Но у меня последовательность такая: сначала сканируем товары, после этого перед "Оплатить за товары" сканируем код из Додатка (перед этим проверяю подвязку нужной карты), потом "Оплатить товары", а потом выбираю "оплатить Додатком".
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:21

Кому-то пополнение телефона приходило уже? Или пока только кешбэки идут?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:38

  ishvara написав:Кому-то пополнение телефона приходило уже? Или пока только кешбэки идут?

Шо за тема? Санта Вхламус подарки даёт?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:42

Мизантрóп по 22-му числу і тормознутих кодах за попередні акції (у мене 600за60) давали декілька категорій виводу КБ, - як на рахунок коштами, так і поповнення мобільного + ще якусь лабуду. Декому - тільки поповнення.
stas_rst
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