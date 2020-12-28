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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:10
Вы код сканируете до момента нажатия "Оплатить" или после?[/quote]
Если имеется ввиду код с додатка, то, конечно, до момента нажатия "оплатить".
Сначала сканирование кода, проверка нужной карты для оплаты в додатке, сканирование товаров, потом "оплатить додадком".[/quote]
У меня такое возникало, не могу говорить с уверенностью о причине/последовательности.
Но у меня последовательность такая: сначала сканируем товары, после этого перед "Оплатить за товары" сканируем код из Додатка (перед этим проверяю подвязку нужной карты), потом "Оплатить товары", а потом выбираю "оплатить Додатком".
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:21
Кому-то пополнение телефона приходило уже? Или пока только кешбэки идут?
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ishvara
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:38
ishvara написав:
Кому-то пополнение телефона приходило уже? Или пока только кешбэки идут?
Шо за тема? Санта Вхламус подарки даёт?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:42
Мизантрóп по 22-му числу і тормознутих кодах за попередні акції (у мене 600за60) давали декілька категорій виводу КБ, - як на рахунок коштами, так і поповнення мобільного + ще якусь лабуду. Декому - тільки поповнення.
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stas_rst
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:08
stas_rst ясно,туфта
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:47
Мизантрóп написав:stas_rst
ясно,туфта
не зовсім
при правильному підході на одній карті зняв 2200 у грудні
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stas_rst
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:15
stas_rst написав: Мизантрóп написав:stas_rst
ясно,туфта
не зовсім
при правильному підході на одній карті зняв 2200 у грудні
Вітаю
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:39
stas_rst написав: melkh написав:
По поводу продлении акции на кешбек, то сказала, что уже разослали доки на отделения, акция продлена до 31.01.2022 г.
Підтверджую. Персвумен також повідомила, що скоро інфа буде на сайті!
Відділення отримали витяги з наказу по Сібу.
Щастить Вам.
Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:54
Мизантрóп
та то є так, дядьку
зате нових акцій - жодної і у січні тільки 500
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stas_rst
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:14
600+100 пришло.
Итого в этом месяце 2 203,58 грн, 2к акции банка, 203.58 -кеш бек за покупки в инете. Хороший пикничок, я считаю )
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