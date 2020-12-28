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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 05:38
KVV написав:
Щастить Вам.
Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.
Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте
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