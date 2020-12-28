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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 05:38

  KVV написав:Щастить Вам.

Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.

Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 06:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Что интересно, мне тоже пришли 100 грн, видимо, за открытие накопительного счета (по крайней мере, больше ни могу придумать за что), но я успел поменять карту еще в начале месяца уже после ввода ключа.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 06:47

  vollena71 написав:
  KVV написав:Щастить Вам.

Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.

Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте

Так то это так. Но тем кому назначили персменов с персвуменами как бы позвонить на гарячку уже не получается. При звонке на 729 они попадают на отдел персов.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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