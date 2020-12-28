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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 05:38
KVV написав:
Щастить Вам.
Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.
Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте
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Додано: Вів 29 гру, 2020 06:24
Что интересно, мне тоже пришли 100 грн, видимо, за открытие накопительного счета (по крайней мере, больше ни могу придумать за что), но я успел поменять карту еще в начале месяца уже после ввода ключа.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 06:47
vollena71 написав: KVV написав:
Щастить Вам.
Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.
Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте
Так то это так. Но тем кому назначили персменов с персвуменами как бы позвонить на гарячку уже не получается. При звонке на 729 они попадают на отдел персов.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 29 гру, 2020 08:23
Flamingo написав: vollena71 написав: KVV написав:
Щастить Вам.
Моя Галина з 12ої до 18ої відбивалася, як могла - то питала чи було смс про підключення рахунку до кешбек програми, то просила його скріншот і нарешті сказала, що уточнить надану мною інформацію у своїх колег.
Горячая линия и без персонального менеджера видит информацию о сроках действия кешбека по карте
Так то это так. Но тем кому назначили персменов с персвуменами как бы позвонить на гарячку уже не получается. При звонке на 729 они попадают на отдел персов.
Если задать вопрос в чате мобильного приложения и персменеджер не может в этот момент физически ответить, то предлагает выбор: подождать или соединить со специалистом контакт центра.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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