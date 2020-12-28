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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1337133813391340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:43

vollena71 мой персмен сказала, что все чаты с горячкой - все потом попадает ей
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришёл такой пуш: "U Vas vynykla zaborhovanist za kartkovym rakhunkom. Yakshcho Vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhaite na tse povidomlennia. Zdiisniuite oplatu v UKRSIB online: https://bnpp.lk/uso 0800502903 UKRSIBBANK".
На этом акке - только ньюкард и сберсчёт (пустой, была заведена 1грн для акции). Карта постоянно в плюсе (остатки на конец дня 20-200 грн), регулярно заталкиваю по п2п моно и пумбом, сразу трачу.
Это что, несанкционированный овердрафт тестируют?
ЗЫ ровно неделю назад был пуш такого же содержания.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08

  dr_morgenstern написав:Пришёл такой пуш: "U Vas vynykla zaborhovanist za kartkovym rakhunkom. Yakshcho Vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhaite na tse povidomlennia. Zdiisniuite oplatu v UKRSIB online: https://bnpp.lk/uso 0800502903 UKRSIBBANK".
На этом акке - только ньюкард и сберсчёт (пустой, была заведена 1грн для акции). Карта постоянно в плюсе (остатки на конец дня 20-200 грн), регулярно заталкиваю по п2п моно и пумбом, сразу трачу.
Это что, несанкционированный овердрафт тестируют?
ЗЫ ровно неделю назад был пуш такого же содержания.

Чого це тестують? Овер та й годі, розсмокчеться сам після зарахування Ваших р2р, не переймайтесь...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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