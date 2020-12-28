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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:43
vollena71 мой персмен сказала, что все чаты с горячкой - все потом попадает ей
Кешбечные карты!
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пришёл такой пуш: "U Vas vynykla zaborhovanist za kartkovym rakhunkom. Yakshcho Vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhaite na tse povidomlennia. Zdiisniuite oplatu v UKRSIB online:
На этом акке - только ньюкард и сберсчёт (пустой, была заведена 1грн для акции). Карта постоянно в плюсе (остатки на конец дня 20-200 грн), регулярно заталкиваю по п2п моно и пумбом, сразу трачу.
Это что, несанкционированный овердрафт тестируют?
ЗЫ ровно неделю назад был пуш такого же содержания.
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08
Чого це тестують? Овер та й годі, розсмокчеться сам після зарахування Ваших р2р, не переймайтесь...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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