На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно )
Укрсиб решил нас загонять квестами перед Новым годом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:01
На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно )
Укрсиб решил нас загонять квестами перед Новым годом
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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