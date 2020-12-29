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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1339134013411342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:01

На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно. Ап. Обновилось, все ок
Востаннє редагувалось Spring в Вів 29 гру, 2020 22:28, всього редагувалось 2 разів.
РЕФКИ 8)
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:26

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      Spring написав:идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается
    Да,было вечером.Пару часов и обновило.
    Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
    Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
    Мизантрóп
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      #<1 ... 1339134013411342
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