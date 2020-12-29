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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:01
На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно. Ап. Обновилось, все ок
Востаннє редагувалось Spring в Вів 29 гру, 2020 22:28, всього редагувалось 2 разів.
РЕФКИ
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да,было вечером.Пару часов и обновило.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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