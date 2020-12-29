Додано: Сер 30 гру, 2020 15:23

Регламент проведення операцій в інтернет-банкінгу UKRSIB business/StarAccess у період свят:



• Платежі в межах UKRSIBBANK (в тому числі, зарахування заробітної плати та платежі в іноземній валюті) обробляються:

o до 29 грудня — у звичайному режимі;

o 30 грудня — до 21:00;

o 31 грудня — до 15:00;

o з 4 січня — у звичайному режимі.

• Платежі в національній валюті по перерахуванню на рахунки, відкриті в інших банках, обробляються:

o до 29 грудня — у звичайному режимі;

o 30 грудня — в режимі продовженого дня (до 20:45);

o 31 грудня — не обробляються, крім платежів на користь Державного Казначейства - до 12:30;

o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.

• Зарахування платежів в національній валюті по СЕП НБУ здійснюється:

o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 24:00);

o 31 грудня — не обробляються;

o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.

• Платіжні доручення в іноземній валюті приймаються:

o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 16:00);

o 31 грудня – приймаються до 13:00, з датою виконання 31 грудня;

o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — у звичайному режимі;

• Заяви на купівлю іноземної валют приймаються:

o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 10:00), з датою виконання 30 грудня;

o 31 грудня – приймаються до 14:00, з датою виконання 4 січня;

o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — у звичайному режимі;

• Заяви на продаж іноземної валюти приймаються:

o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 11:30), з датою виконання 30 грудня;

o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — у звичайному режимі;

• Заяви на конвертацію іноземної валюти приймаються:

o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 15:00), з датою виконання 30 грудня;

o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;

o з 4 січня — у звичайному режимі;

• Зарахування експортної виручки на рахунки клієнтів:

o до 29 грудня - у звичайному режимі;

o 30 грудня - виконується до 19:00;

o 31 грудня - виконується до 16:00;

o З 1— 3 січня — не приймаються і не обробляються;

o з 4 січня — у звичайному режимі;

• Заявки на зміну розрахункових лімітів корпоративних карт обробляються у режимі 24/7 без вихідних.



Важливо:

• 28 грудня необхідно замовити готівку в Банку у випадку, якщо ви плануєте операції з отримання готівкових коштів 30 грудня - 4 січня.

• З 31 грудня по 4 січня (включно) банки працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України 30 грудня.