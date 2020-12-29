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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:01
На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно. Ап. Обновилось, все ок
Востаннє редагувалось Spring в Вів 29 гру, 2020 22:28, всього редагувалось 2 разів.
РЕФКИ
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да,было вечером.Пару часов и обновило.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
мне 300 на мобильный не пришло, пошёл 5-й рабочий день...
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:29
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:23
Регламент проведення операцій в інтернет-банкінгу UKRSIB business/StarAccess у період свят:
• Платежі в межах UKRSIBBANK (в тому числі, зарахування заробітної плати та платежі в іноземній валюті) обробляються:
o до 29 грудня — у звичайному режимі;
o 30 грудня — до 21:00;
o 31 грудня — до 15:00;
o з 4 січня — у звичайному режимі.
• Платежі в національній валюті по перерахуванню на рахунки, відкриті в інших банках, обробляються:
o до 29 грудня — у звичайному режимі;
o 30 грудня — в режимі продовженого дня (до 20:45);
o 31 грудня — не обробляються, крім платежів на користь Державного Казначейства - до 12:30;
o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.
• Зарахування платежів в національній валюті по СЕП НБУ здійснюється:
o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 24:00);
o 31 грудня — не обробляються;
o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.
• Платіжні доручення в іноземній валюті приймаються:
o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 16:00);
o 31 грудня – приймаються до 13:00, з датою виконання 31 грудня;
o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — у звичайному режимі;
• Заяви на купівлю іноземної валют приймаються:
o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 10:00), з датою виконання 30 грудня;
o 31 грудня – приймаються до 14:00, з датою виконання 4 січня;
o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — у звичайному режимі;
• Заяви на продаж іноземної валюти приймаються:
o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 11:30), з датою виконання 30 грудня;
o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — у звичайному режимі;
• Заяви на конвертацію іноземної валюти приймаються:
o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 15:00), з датою виконання 30 грудня;
o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;
o з 4 січня — у звичайному режимі;
• Зарахування експортної виручки на рахунки клієнтів:
o до 29 грудня - у звичайному режимі;
o 30 грудня - виконується до 19:00;
o 31 грудня - виконується до 16:00;
o З 1— 3 січня — не приймаються і не обробляються;
o з 4 січня — у звичайному режимі;
• Заявки на зміну розрахункових лімітів корпоративних карт обробляються у режимі 24/7 без вихідних.
Важливо:
• 28 грудня необхідно замовити готівку в Банку у випадку, якщо ви плануєте операції з отримання готівкових коштів 30 грудня - 4 січня.
• З 31 грудня по 4 січня (включно) банки працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України 30 грудня.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:31
В чат написали: "По вашему запросу согласовали выплату кеш бека, без активации ваучера. Выплата будет в течение 20 рабочей дней, вмести с теми клиентами которым удалось активировать ваучер." Это 300 за 30. Забыли прислать ключ-код. Многие уже и получили живые деньги.
Хоть не морозятся и отвечают, в отличии от Пумбы.
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