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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:01

На счёте 600 грн не видно, хотя смс пришла. Горячая линия сообщила, что идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается, утром должно быть видно. Ап. Обновилось, все ок
Востаннє редагувалось Spring в Вів 29 гру, 2020 22:28, всього редагувалось 2 разів.
РЕФКИ 8)
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:26

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      Spring написав:идут обновления в Укрсибе, остаток правильный не отображается
    Да,было вечером.Пару часов и обновило.
    Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
    Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:25

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    мне 300 на мобильный не пришло, пошёл 5-й рабочий день...
    reef
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:29

      reef написав:мне 300 на мобильный не пришло, пошёл 5-й рабочий день...

    Аналогично. В чате вчера обещали "сегодня-завтра".
    ishvara
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:23

    Регламент проведення операцій в інтернет-банкінгу UKRSIB business/StarAccess у період свят:

    • Платежі в межах UKRSIBBANK (в тому числі, зарахування заробітної плати та платежі в іноземній валюті) обробляються:
    o до 29 грудня — у звичайному режимі;
    o 30 грудня — до 21:00;
    o 31 грудня — до 15:00;
    o з 4 січня — у звичайному режимі.
    • Платежі в національній валюті по перерахуванню на рахунки, відкриті в інших банках, обробляються:
    o до 29 грудня — у звичайному режимі;
    o 30 грудня — в режимі продовженого дня (до 20:45);
    o 31 грудня — не обробляються, крім платежів на користь Державного Казначейства - до 12:30;
    o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.
    • Зарахування платежів в національній валюті по СЕП НБУ здійснюється:
    o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 24:00);
    o 31 грудня — не обробляються;
    o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — обробляються у звичайному режимі.
    • Платіжні доручення в іноземній валюті приймаються:
    o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 16:00);
    o 31 грудня – приймаються до 13:00, з датою виконання 31 грудня;
    o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — у звичайному режимі;
    • Заяви на купівлю іноземної валют приймаються:
    o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 10:00), з датою виконання 30 грудня;
    o 31 грудня – приймаються до 14:00, з датою виконання 4 січня;
    o з 1 січня по 3 січня — не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — у звичайному режимі;
    • Заяви на продаж іноземної валюти приймаються:
    o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 11:30), з датою виконання 30 грудня;
    o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — у звичайному режимі;
    • Заяви на конвертацію іноземної валюти приймаються:
    o до 30 грудня — у звичайному режимі (до 15:00), з датою виконання 30 грудня;
    o з 31 грудня по 3 січня – не приймаються і не виконуються;
    o з 4 січня — у звичайному режимі;
    • Зарахування експортної виручки на рахунки клієнтів:
    o до 29 грудня - у звичайному режимі;
    o 30 грудня - виконується до 19:00;
    o 31 грудня - виконується до 16:00;
    o З 1— 3 січня — не приймаються і не обробляються;
    o з 4 січня — у звичайному режимі;
    • Заявки на зміну розрахункових лімітів корпоративних карт обробляються у режимі 24/7 без вихідних.

    Важливо:
    • 28 грудня необхідно замовити готівку в Банку у випадку, якщо ви плануєте операції з отримання готівкових коштів 30 грудня - 4 січня.
    • З 31 грудня по 4 січня (включно) банки працюють за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України 30 грудня.
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    greenozon
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:25

    Мда, уже солнце зашло, а обещанного пополнения телефона все нет...
    ishvara
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:27

    и "1000 за 90" тоже нет (даже ключа)
    Biden's Laptop Matters
    Вкладчик1234
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:31

      Вкладчик1234 написав:и "1000 за 90" тоже нет

    В чат написали: "По вашему запросу согласовали выплату кеш бека, без активации ваучера. Выплата будет в течение 20 рабочей дней, вмести с теми клиентами которым удалось активировать ваучер." Это 300 за 30. Забыли прислать ключ-код. Многие уже и получили живые деньги. :(
    Хоть не морозятся и отвечают, в отличии от Пумбы.
    lel
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:36

      lel написав:
      Вкладчик1234 написав:и "1000 за 90" тоже нет

    В чат написали: "По вашему запросу согласовали выплату кеш бека, без активации ваучера. Выплата будет в течение 20 рабочей дней, вмести с теми клиентами которым удалось активировать ваучер." Это 300 за 30. Забыли прислать ключ-код. Многие уже и получили живые деньги. :(
    Хоть не морозятся и отвечают, в отличии от Пумбы.

    Ви так формулюєте, що тут зараз буде пожежа і штурм чатів Очевигоди.
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
    klug
     
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    Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:45

    Перезвонила очевыгода, сказала что пока ключей "1000 за 90" не было, но они про них помнят :)
    Biden's Laptop Matters
    Вкладчик1234
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