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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:51
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят. А вообще так можно тянуть, пока людям не надоест, возможно, в этом и была задумка.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:54
тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
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