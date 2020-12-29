RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:51

Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят. А вообще так можно тянуть, пока людям не надоест, возможно, в этом и была задумка.
ishvara
 
Повідомлень: 1593
З нами з: 09.12.12
Подякував: 271 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:54

  ishvara написав:Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.

тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 583
З нами з: 16.10.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1340134113421343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Google Adsense [Bot], ishvara, tarasum, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3629)
30.12.2020 18:52
Рынок ОВГЗ (1715)
30.12.2020 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.