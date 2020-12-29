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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:51

Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят. А вообще так можно тянуть, пока людям не надоест, возможно, в этом и была задумка.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:54

  ishvara написав:Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.

тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57

  tarasum написав:
  ishvara написав:Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.

тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!

Да, похоже, что-то хитрят
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:01

  ishvara написав:
  tarasum написав:
  ishvara написав:Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.

тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!

Да, похоже, что-то хитрят

та неее, походу гроши на выплаты кончились, и теперь ждут када марХетолОХ, который это все замутил для своего КэПиАй получит не ток ежегодный бонус, а и 1й аванс в след. году, шобы удержать их на выплату Очевыгоды :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги расслабтесь. Да Сибас иногда бокопорит, но, за исключением нескольких описанных случаев, разруливает ситуацию. Причем в спорных ситуациях - в пользу клиента. Массовые кидки а-ля #зеленелайно со стейками - ИМХО тут не возможны. Но ляпы бывают. Но как говорил Жеглов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:04

  ishvara написав:Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней ((

Кто сказали? Кому сказали?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:06

Может хотят часть расходов на кешбек отобразить уже в следующем периоде? ;)
Простим им такую шалость, лишь бы заплатили
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  tarasum написав:Антирекорд, походу забагато набило 1000грн

При таком ажиотаже, не мудрено.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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