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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:51
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят. А вообще так можно тянуть, пока людям не надоест, возможно, в этом и была задумка.
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ishvara
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:54
ishvara написав:
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.
тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
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tarasum
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57
tarasum написав: ishvara написав:
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.
тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
Да, похоже, что-то хитрят
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ishvara
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:01
ishvara написав: tarasum написав: ishvara написав:
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней (( Короче, к февралю выплатят, если опять чего-то не намутят.
тобто 25 робочих днів їм замало, ще потрібно 10 робочих днів. Антирекорд, походу забагато набило 1000грн і банк тягне резину. Може дійсно промокоди пришлють 31.12.20 в 23:00?!
Да, похоже, что-то хитрят
та неее, походу гроши на выплаты кончились, и теперь ждут када марХетолОХ, который это все замутил для своего КэПиАй получит не ток ежегодный бонус, а и 1й аванс в след. году, шобы удержать их на выплату Очевыгоды
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:02
Коллеги расслабтесь. Да Сибас иногда бокопорит, но, за исключением нескольких описанных случаев, разруливает ситуацию. Причем в спорных ситуациях - в пользу клиента. Массовые кидки а-ля #зеленелайно со стейками - ИМХО тут не возможны. Но ляпы бывают. Но как говорил Жеглов
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:04
ishvara написав:
Только что сказали, что срок выплаты кешбэка продлен до 10 рабочих дней ((
Кто сказали? Кому сказали?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:06
Может хотят часть расходов на кешбек отобразить уже в следующем периоде?
Простим им такую шалость, лишь бы заплатили
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:41
tarasum написав:
Антирекорд, походу забагато набило 1000грн
При таком ажиотаже, не мудрено.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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