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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:32
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greenozon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:56
greenozon все будет) просто год крысы и сиб чуть решил приколоться)
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