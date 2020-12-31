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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:32
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:56
greenozon все будет) просто год крысы и сиб чуть решил приколоться)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:52
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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