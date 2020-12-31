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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:32
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:56
greenozon все будет) просто год крысы и сиб чуть решил приколоться)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:52
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:44
Колеги, з Новим Роком Вас
що чувати про нову програму від банку "ЕКСТРА БІЛЬШЕ"
цікавить власне дата запуску
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:05
Ждем,освоим и эту программу
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:11
Мизантрóп
точім лижи
до речі, може в вас є досвід по подібних програмах,
згідно умов "20 витрачених гривень дорівнюють 1 балу."
цікавлять два кейса
1) дві покупки, напр 19 і 2 грн
2) 21 грн
по другому банк додасть 1 бал, а по першому буде?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:33
greenozon
ИМХО, нужно смотреть на программы Mastercard Rewards в качестве примера, поскольку эта программа похожа на "ЕКСТРА БІЛЬШЕ". Если я правильно помню (когда-то учавствовал в Mastercard Rewards от ПБ), то в отличие от Mastercard Бiльше баллы начисляются не за количество транзакций, а за их сумму без минимальной необходимой суммы, то есть что 1, что 2 даст 1,05 балла.
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