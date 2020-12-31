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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:32

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:56

greenozon все будет) просто год крысы и сиб чуть решил приколоться)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:52

  velvet написав:
  omb написав:Но все ждут :mrgreen:

Надеются и верят :)

Наивняки
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:44

Колеги, з Новим Роком Вас :!:

що чувати про нову програму від банку "ЕКСТРА БІЛЬШЕ"
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ra_bilshe/
цікавить власне дата запуску
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:05

  greenozon написав:Колеги, з Новим Роком Вас :!:

що чувати про нову програму від банку "ЕКСТРА БІЛЬШЕ"
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ra_bilshe/
цікавить власне дата запуску

Ждем,освоим и эту программу :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:11

Мизантрóп
точім лижи :)

до речі, може в вас є досвід по подібних програмах,
згідно умов "20 витрачених гривень дорівнюють 1 балу."
цікавлять два кейса

1) дві покупки, напр 19 і 2 грн
2) 21 грн

по другому банк додасть 1 бал, а по першому буде?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:33

greenozon
ИМХО, нужно смотреть на программы Mastercard Rewards в качестве примера, поскольку эта программа похожа на "ЕКСТРА БІЛЬШЕ". Если я правильно помню (когда-то учавствовал в Mastercard Rewards от ПБ), то в отличие от Mastercard Бiльше баллы начисляются не за количество транзакций, а за их сумму без минимальной необходимой суммы, то есть что 1, что 2 даст 1,05 балла.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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