похоже,ибо уже там зареган.Ссыли Екстры ведут на старых знакомых
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
похоже,ибо уже там зареган.Ссыли Екстры ведут на старых знакомых
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:51
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:06
Ну Вы-то, помнится, писали, что эти акции под конец года придуманы для того, чтобы отвлечь клиентов от идеи переоформления карт. Кстати, как-то тогда спорили мы об акции по открытию накопительного счета. Так вот по факту оказалось, что, во-первых, накопительный счёт для переоформления карты закрывать не нужно, а, во-вторых, деньги по этой акции пришли даже на уже переоформленную карту.
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