Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Slx написав:Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.
Slx написав:Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.
И это буду я.
Ну Вы-то, помнится, писали, что эти акции под конец года придуманы для того, чтобы отвлечь клиентов от идеи переоформления карт. Кстати, как-то тогда спорили мы об акции по открытию накопительного счета. Так вот по факту оказалось, что, во-первых, накопительный счёт для переоформления карты закрывать не нужно, а, во-вторых, деньги по этой акции пришли даже на уже переоформленную карту.
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