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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:сужу что 1500 грн на шару (1500 баллов) не дадут
похоже,ибо уже там зареган.Ссыли Екстры ведут на старых знакомых https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... onditions/
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:51

  Slx написав:Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.

И это буду я.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:06

  Maksi2 написав:
  Slx написав:Вот если я оплачу на 1 грн картой, по которой кешбек-программа закончилась, а 16-го января мне не придет 5 копэк - что кто скажет? Нормальный человек скажет, что нужно было закрывать карту и открывать новую.

И это буду я.

Ну Вы-то, помнится, писали, что эти акции под конец года придуманы для того, чтобы отвлечь клиентов от идеи переоформления карт. :) Кстати, как-то тогда спорили мы об акции по открытию накопительного счета. Так вот по факту оказалось, что, во-первых, накопительный счёт для переоформления карты закрывать не нужно, а, во-вторых, деньги по этой акции пришли даже на уже переоформленную карту.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:23

А что еще за акция с кешбеком по Очевыгоде? :wink:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:12

Кто в курсе, какой лимит на платежи через некст привата картой укрсиба? В прошлом месяце заплатил 10000 грн, теперь не дает заплатить никуда, постоянно выдает забраковано (
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:21

  vovareuckij написав:Кто в курсе, какой лимит на платежи через некст привата картой укрсиба? В прошлом месяце заплатил 10000 грн, теперь не дает заплатить никуда, постоянно выдает забраковано (

А по какой причине забраковано? Не доходит до 3DS (если включено)? Если пишет, что нужно позвонить по 3700, то, возможно, блокируют по причине безопасности.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40

Доходит, ввожу код из смс и потом в строке платежа появляется надпись не "Проведен", как должно быть, а "Забраковано"
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:42

  vovareuckij написав:Доходит, ввожу код из смс и потом в строке платежа появляется надпись не "Проведен", как должно быть, а "Забраковано"

А мож просто браузер сменить? ну на Файрфокс
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:52

  vovareuckij написав:Доходит, ввожу код из смс и потом в строке платежа появляется надпись не "Проведен", как должно быть, а "Забраковано"

чатик Сибаса спросить с чьего бока? А мож некст с бодуна...
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:53

  vovareuckij написав:Доходит, ввожу код из смс и потом в строке платежа появляется надпись не "Проведен", как должно быть, а "Забраковано"

А по карте лимиты в норме? Платёж не по реквизитам? В уведомления в приложении никакой информации нет?
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