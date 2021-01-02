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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:01

смена браузера помогла, спасибо
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15

шо там слышно про 1К за 90 картошек?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:18

uaprofi тишина, ждемс
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:34

  omb написав:uaprofi тишина, ждемс

только коменты https://www.facebook.com/ukrsibbank/pho ... 020872170/
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51

  omb написав:uaprofi тишина, ждемс

Та скільки можна чекати? Невже ніхто на новий рік в Очевигоду не дзвонив? Ану мерщій дзвонити зараз - не давайте їм спати, нехай терміново усі виходять на роботу і шукають гроші. Ти ба, додумалися у новий рік з боргами увійти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

заметил что в условиях зарплатной newcard упоминается предоставление персмена
если открыть обычный newcard - персмена не будет?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:05

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Коллеги, АШАН-кредитку можно чем-то гасить чтоб день в день что прошло по счету?
При переводе с НьюКарда бает что зачисление сл. днем.


ця ашан карта вообше якась дубова!
одного разу в мене 3 дні йшло...
день в день ніколи не було (гасив кнопкою чере укрсиб онлайн ІБ)

Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?
Мне в отделении советуют в таком случае гасить кредитку Ашан через их родной банкомат, что не очень удобно, так как привык в Таскомбанке гасить пимпой их кредитку день в день.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Igneus написав:Мне в отделении советуют в таком случае гасить кредитку Ашан через их родной банкомат,


оно тоже так в день в день может не пройти по счёту.
СЕП с другого банка если там такое пополнения без мзды
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:19

  wtf написав:заметил что в условиях зарплатной newcard упоминается предоставление персмена
если открыть обычный newcard - персмена не будет?


у меня был, думаю, будет
я только ньюкардовец - ни зарплаты, ни депозитов ни кредитов нет
cohan
 
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