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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:01
смена браузера помогла, спасибо
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vovareuckij
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15
шо там слышно про 1К за 90 картошек?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:18
uaprofi тишина, ждемс
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:34
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51
omb написав:uaprofi
тишина, ждемс
Та скільки можна чекати? Невже ніхто на новий рік в Очевигоду не дзвонив? Ану мерщій дзвонити зараз - не давайте їм спати, нехай терміново усі виходять на роботу і шукають гроші. Ти ба, додумалися у новий рік з боргами увійти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:59
заметил что в условиях зарплатной newcard упоминается предоставление персмена
если открыть обычный newcard - персмена не будет?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:05
greenozon написав: ukrprom2014 написав:
Коллеги, АШАН-кредитку можно чем-то гасить чтоб день в день что прошло по счету?
При переводе с НьюКарда бает что зачисление сл. днем.
ця ашан карта вообше якась дубова!
одного разу в мене 3 дні йшло...
день в день ніколи не було (гасив кнопкою чере укрсиб онлайн ІБ)
Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?
Мне в отделении советуют в таком случае гасить кредитку Ашан через их родной банкомат, что не очень удобно, так как привык в Таскомбанке гасить пимпой их кредитку день в день.
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Igneus
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:10
Igneus написав:
Мне в отделении советуют в таком случае гасить кредитку Ашан через их родной банкомат,
оно тоже так в день в день может не пройти по счёту.
СЕП с другого банка если там такое пополнения без мзды
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:19
wtf написав:
заметил что в условиях зарплатной newcard упоминается предоставление персмена
если открыть обычный newcard - персмена не будет?
у меня был, думаю, будет
я только ньюкардовец - ни зарплаты, ни депозитов ни кредитов нет
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cohan
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