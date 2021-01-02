|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15
шо там слышно про 1К за 90 картошек?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:18
uaprofi тишина, ждемс
Кешбечные карты!
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:34
только коменты
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51
Та скільки можна чекати? Невже ніхто на новий рік в Очевигоду не дзвонив? Ану мерщій дзвонити зараз - не давайте їм спати, нехай терміново усі виходять на роботу і шукають гроші. Ти ба, додумалися у новий рік з боргами увійти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
заметил что в условиях зарплатной newcard упоминается предоставление персмена
если открыть обычный newcard - персмена не будет?
КБ за открытие карты
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:05
Если гасить кредитку Ашан с НьюКарда через УкрСиб онлайн кнопкой, то, хотя бы, на следующий день проведут по счету, или будет до трех дней и вылет с грейс-периода?
Мне в отделении советуют в таком случае гасить кредитку Ашан через их родной банкомат, что не очень удобно, так как привык в Таскомбанке гасить пимпой их кредитку день в день.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
оно тоже так в день в день может не пройти по счёту.
СЕП с другого банка если там такое пополнения без мзды
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:19
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:54
а шо они "персмены" дают? какая от них польза?
З.Ы.
мне они только надоедают звонками, с какимито "аморальными" предложениями
в примате такую поставил просто в ЧС так она теперь с корпаративного звонит, а тот номер добавить в ЧС незя так как вход в п24 через него потверждается.
тут тоже заонила: типа хотите шобы карта работала пополните тел на 50 - сказал как только она пополнит мне номер на 100, так сразу я добавлю туда ещё 50 - у неё случилась пауза... почему так?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|