тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 03:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
тут упоминалось что некоторые умеют делать перевыпуск newcard менее чем за 45 дней
КБ за открытие карты
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